Одно из оснований трапеции равно 14, другое в 2 раза меньше. Высота трапеции равна меньшему основанию. Найдите площадь трапеции.

Алгебра
Одно из оснований трапеции равно 14, другое в 2 раза меньше. Высота трапеции равна меньшему основанию. Найдите площадь трапеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь = (14+7)\ 2*7 = 73,5
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