25578/63+701310/97=
Математика
25578/63+701310/97=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25578/63+701310/97= 406+7230=7636 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Гость:
25578:63+701310:97=7636 1)25578:63=406 2) 701310:97=7230 3)406+7230= 7636
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