В трапеции ABCD c основаниями AD и BC диагонали пересекаются в точке О. Докажите , что площади треугольников AOB и COD равны.
Геометрия
В трапеции ABCD c основаниями AD и BC диагонали пересекаются в точке О. Докажите , что площади треугольников AOB и COD равны.
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