2. Найдите радиус окружности, описанной вокруг треугольника, если стороны треугольника 10 см, 14 см и 12 см
Геометрия
2. Найдите радиус окружности, описанной вокруг треугольника, если стороны треугольника 10 см, 14 см и 12 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=abc/4S a=10 b=14 c=12 S=sqrt(p(p-a)(p-b)(p-c)) p=(a+b+c)/2 R=1680/(4*24*sqrt(6))=35/(2*sqrt(6))=35*sqrt(6)/12
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