2. Найдите радиус окружности, описанной вокруг треугольника, если стороны треугольника 10 см, 14 см и 12 см

Геометрия

2. Найдите радиус окружности, описанной вокруг треугольника, если стороны треугольника 10 см, 14 см и 12 см

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