Ёжики Шурик, Мурик, Дурик, Юрик, Сурик, Пурик и Фурик окружили большое яблоко. Оказалось, что масса каждого ёжика равна среднему арифметическому массы соседей. Масса Мурика 5кг. Найдите массу Фурика.

Математика
Ёжики Шурик, Мурик, Дурик, Юрик, Сурик, Пурик и Фурик окружили большое яблоко. Оказалось, что масса каждого ёжика равна среднему арифметическому массы соседей. Масса Мурика 5кг. Найдите массу Фурика.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Срднее арифметическое в этой задаче это сумма массы каждого ёжика делённая на их кол-во. Если масса каждого ёжика равна среднему арифметическому, то у всех ёжиков вес будет одинаковый. Это можно доказать так: 1)(5+5+5+5+5+5+5) : 7 = 5
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