Ёжики Шурик, Мурик, Дурик, Юрик, Сурик, Пурик и Фурик окружили большое яблоко. Оказалось, что масса каждого ёжика равна среднему арифметическому массы соседей. Масса Мурика 5кг. Найдите массу Фурика.

Гость: Гость:

Срднее арифметическое в этой задаче это сумма массы каждого ёжика делённая на их кол-во. Если масса каждого ёжика равна среднему арифметическому, то у всех ёжиков вес будет одинаковый. Это можно доказать так: 1)(5+5+5+5+5+5+5) : 7 = 5