продолжите предложения дважды , чтобы 1) сначала получилось простое предложение с однородными членами , затем 2)сложное 1.наступила весна и ...2.деревья вновь зазеленели и ...

Русский язык
продолжите предложения дважды , чтобы 1) сначала получилось простое предложение с однородными членами , затем 2)сложное 1.наступила весна и ...2.деревья вновь зазеленели и ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Наступила весна и потеплело.     Наступила весна и на деревьях набухли почки. 2)Деревья вновь зазеленели и ожили. Деревья вновь зазеленели, и стаи птиц начали кружить над ними.
Гость:
1.Наступила долгожданная весна и растопила льды и снега.(Весна наступила и растопила) -простое предл. Наступила весна, и дни стали длиннее. (Основы :весна наступила, ни стали длиннее)- сложное 2.В конце апреля  деревья вновь зазеленели и потянулись ветвями к солнышку.(  деревья    зазеленели и потянулись) -простое Деревья вновь зазеленели , и молодые клейкие листочки издавали приятный нежный аромат свежести. (  Основы : деревья   зазеленели, листочки   издавали)-сложн. 
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