составь и запиши предложения 1.п,п,п пестреют на лугу.2.ребята на перемене с,с,с. 3.п и п не любят ссориться. 4.подружки инна и римма с и с (с это сказуемое,п это подлежащее)

Русский язык

составь и запиши предложения 1.п,п,п пестреют на лугу.2.ребята на перемене с,с,с. 3.п и п не любят ссориться. 4.подружки инна и римма с и с (с это сказуемое,п это подлежащее)

Автор: Гость