составь и запиши предложения 1.п,п,п пестреют на лугу.2.ребята на перемене с,с,с. 3.п и п не любят ссориться. 4.подружки инна и римма с и с (с это сказуемое,п это подлежащее)
Русский язык
составь и запиши предложения 1.п,п,п пестреют на лугу.2.ребята на перемене с,с,с. 3.п и п не любят ссориться. 4.подружки инна и римма с и с (с это сказуемое,п это подлежащее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Васильки,незабудки,маки пестреют на лугу. Ребята на перемене отдыхают,общаются и смеются. Зина и Ани не любят ссориться. Подружки Инна и Римма дружат и разговаривают.
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