в первом ящике 20 помидор аво 2 12кг из 2 ящика продали 8 помидор.во сколькораз в первом ящике стало больше помидор чем во втором

Математика

в первом ящике 20 помидор аво 2 12кг из 2 ящика продали 8 помидор.во сколькораз в первом ящике стало больше помидор чем во втором

Автор: Гость