в первом ящике 20 помидор аво 2 12кг из 2 ящика продали 8 помидор.во сколькораз в первом ящике стало больше помидор чем во втором
Математика
в первом ящике 20 помидор аво 2 12кг из 2 ящика продали 8 помидор.во сколькораз в первом ящике стало больше помидор чем во втором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12-8=4 кг осталось во 2 ящике 2) 20 : 4 = в 5 раз больше стало в первом ящике,чем во втором
Гость:
1)12-8=4 (кг)-осталось во втором ящике. 2)20:4=5 (р)-во столько раз в первом больше,чем во втором. Ответ: в5раз.
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