расположите события в хронологическом порядке и определите дату: Стояние на реке Угре, Битва на реке Калке, Первое упоминание о Москве, Крещение Руси. "Судебник" Ивана 3, Ледовое побоище, Куликовская битва, Любечский съезд, Наш...

Гость: Гость:

В хронологическом порядке: 1. Поход князя Олега на Киев - 882 г. 2. Крещение Руси - 988 г. 3.Любечский съезд князей - 1097 г. 4. Первое упоминание о Москве - 1147 г. 5. Битва на Калке - 1223 г. 6.Нашествие Батые на русь - 1237 г. 7. Ледовое побоище - 1242 г. 8. Куликовская битва - 1380 г. 9. Стояние на реке Угре - 1480 г. 10. "Судебник" Ивана III - 1550 г.