расположите события в хронологическом порядке и определите дату: Стояние на реке Угре, Битва на реке Калке, Первое упоминание о Москве, Крещение Руси. "Судебник" Ивана 3, Ледовое побоище, Куликовская битва, Любечский съезд, Наш...
Обществознание
расположите события в хронологическом порядке и определите дату: Стояние на реке Угре, Битва на реке Калке, Первое упоминание о Москве, Крещение Руси. "Судебник" Ивана 3, Ледовое побоище, Куликовская битва, Любечский съезд, Нашествие Батыя, Поход князя Олега на Киев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В хронологическом порядке: 1. Поход князя Олега на Киев - 882 г. 2. Крещение Руси - 988 г. 3.Любечский съезд князей - 1097 г. 4. Первое упоминание о Москве - 1147 г. 5. Битва на Калке - 1223 г. 6.Нашествие Батые на русь - 1237 г. 7. Ледовое побоище - 1242 г. 8. Куликовская битва - 1380 г. 9. Стояние на реке Угре - 1480 г. 10. "Судебник" Ивана III - 1550 г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Геометрия
даны равнобедренный прямоугольный треугольник АВС с прямым углом С, АС = 12см и квадрат СДЕF, такой, что две его стороны лежат на катетах, а вершин...
Русский язык
составь и запиши предложения 1.п,п,п пестреют на лугу.2.ребята на перемене с,с,с. 3.п и п не любят ссориться. 4.подружки инна и римма с и с (с это ...