какие отрасли сельского хозяйства можно развивать в каждой природной зоне в россии
География
какие отрасли сельского хозяйства можно развивать в каждой природной зоне в россии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крупные отрасли- промышленность, сельское хозяйство, транпорт и др..например, в состав промышленности входят машиностроение, химическая промышленность, электроэнергетика и др.
Гость:
собственая сельская хозяйство земледелие и животноводство.
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