Перечислите охраняемые растения, произрастающие в вашей местности.
Биология
Перечислите охраняемые растения, произрастающие в вашей местности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прострел обыкновенный, адонис весенний, ветренница алтайская, пион тонколистный, купальница европейская.
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