число 24,23344 округлить до сотых

Математика
число 24,23344 округлить до сотых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24,23344 = 24,23 округлено до сотых =============================================== в меньшую сторону потому что 2 3 4 маленькие цифры и их просто отбрасывают
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