На с руб. можно купить 5 кг яблок. Сколько килограммов яблок можно купить на d рублей?
Математика
На с руб. можно купить 5 кг яблок. Сколько килограммов яблок можно купить на d рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составим пропорцию с=5,а d=х отсюда с*х=5*d x=(5*d)/c если только так
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