Поясніть: Під лежачий камінь вода не тече .Поясніть: Назвався грибом ліль у корзину . Пожалусто побистрее решыте срочно нужно !!! 

Қазақ тiлi
Поясніть: Під лежачий камінь вода не тече .Поясніть: Назвався грибом ліль у корзину . Пожалусто побистрее решыте срочно нужно !!! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Якщо нічого не робити, то не буде діла. 2. Якщо пообіцяв, то треба держати слово і робити.
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