Стороны паралелограмма равны 4 см и 5 см, угол между ними 45градусов. Найти высоты паралелограмма.

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Конечно, не знаю, правильно ли, но идею подам. Проведем высоту BH. В треугольнике ABH угол А=45 градусов по условию, угол BHA 90 т.к BH высота=> Прямоугольный ABH . Найдем угол ABH= 90-45=45. (Значит треугольник ABH равнобедренный). По теореме синусов AB/sin 90=BH/sin45. =>2 корень квадратный из двух.