С какими из перечисленны веществ реагирует алюминий:хлор,сера,азот,вода,оксид меди(II),серная кислота,гидроксид натрия,хлорид калия,сульфат железа(II)? Напишите уравнения возможных реакций.

Химия
С какими из перечисленны веществ реагирует алюминий:хлор,сера,азот,вода,оксид меди(II),серная кислота,гидроксид натрия,хлорид калия,сульфат железа(II)? Напишите уравнения возможных реакций.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Реагирует с хлором: 2 Al+6 HCl---->2 Al Cl(3)+3H(2)↑       p-p            хлорид алюминия  2) Реагирует с серой: 2Al + 3S = Al2S3 - образуя при этом СУЛЬФИД АЛЮМИНИЯ. 3) Реагирует с азотом: 2Al + N2 = 2AlN - образует НИТРИД АЛЮМИНИЯ. С этими вышеперечисленными неметаллами реагирует только при нагревании!
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