Сколько процентов составляет: а)число 625 от 500 б)число 500 от 625 в)число 2 1/8 от 8 1/2? 

Математика
Сколько процентов составляет: а)число 625 от 500 б)число 500 от 625 в)число 2 1/8 от 8 1/2? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
625 от 500   625 х 100 % : 500 = 125 % 500 от 625   500 х100 % : 625 = 80 %  2  1/8 от 8 1/2    17/8 от 17 /2   2,125  от 8,5    2,125  х100 % : 8,5 = 25 %
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