Сколько процентов составляет: а)число 625 от 500 б)число 500 от 625 в)число 2 1/8 от 8 1/2?

Математика

Сколько процентов составляет: а)число 625 от 500 б)число 500 от 625 в)число 2 1/8 от 8 1/2?

Автор: Гость