тема:"оттепель" в духовной сфере вопрос:покажите на примерах пределы"оттепели" в культурной жизни
Обществознание
тема:"оттепель" в духовной сфере вопрос:покажите на примерах пределы"оттепели" в культурной жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тоесь отепель это например река тает оттепель идет каже ивсе отальное
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