Перечислите,какие свойства алюминия позволяют использовать его:а)в самолётостроение;б)для изготовление электропроводов;в)в металлургии?

Гость: Гость:

а) в самолетостроении как один из легких металлов,но все же в виде сплавов; б) для изготовления проводов как хорошо проводимый ток металл,уступающий по удельному сопротивлению меди и серебру; в) в металлургии для восстановления металлов из их оксидов как один из активных металлов;