Перечислите,какие свойства алюминия позволяют использовать его:а)в самолётостроение;б)для изготовление электропроводов;в)в металлургии?

Химия
Перечислите,какие свойства алюминия позволяют использовать его:а)в самолётостроение;б)для изготовление электропроводов;в)в металлургии?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) в самолетостроении как один из легких металлов,но все же в виде сплавов; б) для изготовления проводов как хорошо проводимый ток металл,уступающий по удельному сопротивлению меди и серебру; в) в металлургии для восстановления металлов из их оксидов как один из активных металлов;  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение-рассуждение на тему почему необходимо знать особенности разных частей речи
Ответить
Алгебра
Решите задачу системой.Две трубы сместе могут наполнить бассейн за 6 часов.Если же треть бассейна заполнит первая,а оставшуюся часть вторая труба,т...
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста !!!! Стороны одного треугольника равны 21 см, 27 см, 12 см. Стороны другого треугольника относятся как 7:9:4, а его большая сто...
Ответить
Математика
Сколько процентов составляет: а)число 625 от 500 б)число 500 от 625 в)число 2 1/8 от 8 1/2? 
Ответить
Химия
С какими из перечисленны веществ реагирует алюминий:хлор,сера,азот,вода,оксид меди(II),серная кислота,гидроксид натрия,хлорид калия,сульфат железа(...
Ответить