Перечислите,какие свойства алюминия позволяют использовать его:а)в самолётостроение;б)для изготовление электропроводов;в)в металлургии?
Химия
Перечислите,какие свойства алюминия позволяют использовать его:а)в самолётостроение;б)для изготовление электропроводов;в)в металлургии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) в самолетостроении как один из легких металлов,но все же в виде сплавов; б) для изготовления проводов как хорошо проводимый ток металл,уступающий по удельному сопротивлению меди и серебру; в) в металлургии для восстановления металлов из их оксидов как один из активных металлов;
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