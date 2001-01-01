Сочинение-рассуждение на тему почему необходимо знать особенности разных частей речи

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Речевой опыт каждого из нас говорит о том, что по степени воздействия на наше сознание речь не одинакова. Две лекции, прочтенные на одну и туже тему, оказывают на человека совершенно разный эффект. Эффект зависит от степени выразительности речи. Данная работа посвящена изучению выразительности речи и её источникам в художественной речи. Работа преследует цель исследовать выразительность, как совокупность особенностей речевой структуры, и изучить пути воздействия источников выразительности в художественной речи. Выразительность речи это одна из актуальнейших проблем нашего общества. Научные исследования, проведенные в 2001 году академиком Л.Н. Глученко, показывают, что у 80% граждан РФ имеющих высшее образование, остро стоит вопрос о совершенствовании выразительности своей речи. Но для того, что бы целенаправленно действовать с целью улучшить свою речь, надо её осознавать как самостоятельное явление действительности, хотя и неразрывно связанное с работой сознания, с той конкретной информацией, для выражения которой оно предназначено. Для этого надо знать и владеть приемами выразительной речи. В первой главе работы мы даем определение выразительности речи. Во второй главе рассматриваются основные условия выразительности речи конкретного человека. Третья глава посвящена выразительно - изобразительным средствам художественной речи. В четвертой главе рассматривается использование экспрессивного синтаксиса в художественной речи Изучением рассматриваемой темы занимались такие ведущие ученые, как Формина Л.Р., Голуб И.Б., Никифоренко Л.И., Розенталь Д.Э. Но особо хочется отметить академика Головина Б.Н., который был автором первой вузовской программы по курсу «Основы культуры речи», его книги, посвященные коммуникативным качеством речи русского языка, отличаются системностью и глубиной подхода. При написании этой работы одним из основных источников была книга Б.Н. Головина «Основы культуры речи.