найдите a2+a9,если сума десяти первых членов арифмитической прогрессии равна 140
Алгебра
найдите a2+a9,если сума десяти первых членов арифмитической прогрессии равна 140
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S[n]=(2a[1]+(n-1)*d)/2*n S[10]=(2a[1]+(10-1)*d)/2 *10 S[10]=(2a[1]+9d)*5 (2a[1]+9d)*5=140 2a[1]+9d=140/5 2a[1]+9d=28 a[n]=a[1]+(n-1)*d a[2]=a[1]+(2-1)*d=a[1]+d a[9]=a[1]+(9-1)*d=a[1]+8d a[2]+a[9]=a[1]+d+a[1]+8d=2a[1]+9d=28
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