Привезли в m контейнерах по w тонн рыбы и ещё r тонн рабы.Сколько всего тонн рыбы привезли? В h командах по w лыжников. По скольку человек в r командах, если всего i лыжников?

Математика

Привезли в m контейнерах по w тонн рыбы и ещё r тонн рабы.Сколько всего тонн рыбы привезли? В h командах по w лыжников. По скольку человек в r командах, если всего i лыжников?

Автор: Гость