Привезли в m контейнерах по w тонн рыбы и ещё r тонн рабы.Сколько всего тонн рыбы привезли? В h командах по w лыжников. По скольку человек в r командах, если всего i лыжников?
Математика
Привезли в m контейнерах по w тонн рыбы и ещё r тонн рабы.Сколько всего тонн рыбы привезли? В h командах по w лыжников. По скольку человек в r командах, если всего i лыжников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т рыбы = m · w + r лыжников = (i - h · w) : r
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