Привезли в m контейнерах по w тонн рыбы и ещё r тонн рабы.Сколько всего тонн рыбы привезли? В h командах по w лыжников. По скольку человек в r командах, если всего i лыжников? 

Математика
Привезли в m контейнерах по w тонн рыбы и ещё r тонн рабы.Сколько всего тонн рыбы привезли? В h командах по w лыжников. По скольку человек в r командах, если всего i лыжников? 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т рыбы = m · w + r лыжников = (i - h · w) : r
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
решите столбиком 11174/37
Ответить
Физика
За какое время параллельно соединенные спирали дадут такое же кол-во теплоты,которое выделяется при их последовательном соединении за 20 мин!?напря...
Ответить
Обществознание
тема:"оттепель" в духовной сфере вопрос:покажите на примерах пределы"оттепели" в культурной жизни
Ответить
Химия
Перечислите,какие свойства алюминия позволяют использовать его: а)в самолётостроение; б)для изготовление электропроводов; в)в металлургии?
Ответить
Русский язык
Сочинение-рассуждение на тему почему необходимо знать особенности разных частей речи
Ответить