Вычислить площадь параллелограмма,смежные стороны которого равны 22 см и 18 см.а один из углов 150 градусов

Гость: Гость:

Проведи высоту из тупого угла=150(градусов) к стороне равной 22 сантиметра. Получаем прямоугольный треугольник с углов = 30 градусов. Высота тогда будет равна: 1/2 от 18=1/2*18=9(см)==> Площадь равна: 9*22=198см(квадрат). Ответ: площадь равна 198 сантиметров в квадрате.