разберите как часть речи глаголы:сдёрнуть,вскакиваешь
Русский язык
разберите как часть речи глаголы:сдёрнуть,вскакиваешь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сдёрнуть это глагол,стоит в наст.времени,не возвратный 1 спр вскакиваешь-глагол,1 спр.наст время,ед.ч.не возврат
Гость:
сдернуть-глагол 1.Что сделать? сдернуть. Н.Ф.-сдернуть. 2.Пост.-сов.в.,перех.,1спр.;непост.-неоред.форма гл. 3.Что сделать? сдернуть(сказуемое). вскакиваешь-глагол 1.Что делаешь?вскакиваешь. Н.Ф.-вскакивать. 2.Пост.-несов.в.,неперех.,1спр.;непост.-в изъявит.накл.,в наст.вр.,в ед.ч.,во 2 лице. 3.Что делаеш?вскакиваешь(сказуемое).
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