В алюминиевую кастрюлю объёмом 1л налили воду.Начальная температура кастрюли с водой 20С.НА нагревание воды в кастрюле до температуры 90С затрачивают 313,53 кДж энергии.Какова масса кастрюли?
Физика
В алюминиевую кастрюлю объёмом 1л налили воду.Начальная температура кастрюли с водой 20С.НА нагревание воды в кастрюле до температуры 90С затрачивают 313,53 кДж энергии.Какова масса кастрюли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле теплоты для нагрева тела: Q=cm*дельтаT Подставляем: 313530=4200(удельная теплоемкость воды)*70*m m=313530/4200*70=1.006 кг.
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