В алюминиевую кастрюлю объёмом 1л налили воду.Начальная температура кастрюли с водой 20С.НА нагревание воды в кастрюле до температуры 90С затрачивают 313,53 кДж энергии.Какова масса кастрюли?

Физика

В алюминиевую кастрюлю объёмом 1л налили воду.Начальная температура кастрюли с водой 20С.НА нагревание воды в кастрюле до температуры 90С затрачивают 313,53 кДж энергии.Какова масса кастрюли?

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