РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!Лодка шла против течения реки 3.2 ч и по течению 2.4 часа. фнати скорость лодки в стоячей воде , если она прошла всего 36.8 км , а скорость течения реки 3 км в час

Алгебра

РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!Лодка шла против течения реки 3.2 ч и по течению 2.4 часа. фнати скорость лодки в стоячей воде , если она прошла всего 36.8 км , а скорость течения реки 3 км в час

Автор: Гость