РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!Лодка шла против течения реки 3.2 ч и по течению 2.4 часа. фнати скорость лодки в стоячей воде , если она прошла всего 36.8 км , а скорость течения реки 3 км в час
Алгебра
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!Лодка шла против течения реки 3.2 ч и по течению 2.4 часа. фнати скорость лодки в стоячей воде , если она прошла всего 36.8 км , а скорость течения реки 3 км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-скорость лодки. (х+3)-по теч. (х-3)-против теч. 2,4(х+3)+3,2(х-3)=36,8 2,4х+7,2+3,2х-9,6=36,8 5,6х=36,8-7,2+9,6 5,6х=39,2 х=39,2/5,6 х=7 Ответ:7км/ч
Гость:
Пусть хкм/ч-скорость лодки в стоячей воде,тогда скорость по течению будет Х+3, а против течения Х-3.По течению лодка прошла 2,4(Х+3)км, а против течения 3,2(Х-3) 2,4(Х+3)+3,2(Х-3)=36,8 2,4Х+7,2+3,2Х-9,6=36,8 5,6Х=36,8-7,2+9,6 5,6Х=39,2 Х=7км/ч скорость лодки в стоячей воде
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