Вычислите массу железной окалины Fe3O4 , которая образуется при сгорании порции порошка железа массой 28 г.

Химия
Вычислите массу железной окалины Fe3O4 , которая образуется при сгорании порции порошка железа массой 28 г.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 28 г                                        х г [latex]4Fe+3O_2=2Fe_2O_3[/latex] 224 г                                       160 г при взаимодействии 224 г железа образуется 160 г окалины, а при  --  //  --   //  -- 28 г__________________х г, откуда х=28*160/224=20 г 
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