Вычислите массу железной окалины Fe3O4 , которая образуется при сгорании порции порошка железа массой 28 г.
Химия
Вычислите массу железной окалины Fe3O4 , которая образуется при сгорании порции порошка железа массой 28 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 г х г [latex]4Fe+3O_2=2Fe_2O_3[/latex] 224 г 160 г при взаимодействии 224 г железа образуется 160 г окалины, а при -- // -- // -- 28 г__________________х г, откуда х=28*160/224=20 г
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