Взять производную 13х-13tgx-18
Алгебра
Взять производную 13х-13tgx-18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(13х-13tgx-18)'=(13x)'-(13tgx)'-(18)'=13(x)'-13(tg x)'-0=13*1-13*1/cos^2 x=13-13/cos^2 x
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