Поезд Казань-Екатеринбург едет 1026 км со скоростью 57 км/ч, Из казани- Санкт-Петербург поезд отправляется в22:25 Во сколько поезд приедет в Санкт Петербург
Математика
Поезд Казань-Екатеринбург едет 1026 км со скоростью 57 км/ч, Из казани- Санкт-Петербург поезд отправляется в22:25 Во сколько поезд приедет в Санкт Петербург
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1026/57=18(ч)-тратит на дорогу. 2)23,60-22,25=1,35(ч)-времени до 24 ч. 3)17,60-1,35=16,25(ч)-приедет в Санкт-Петербург. Ответ:16,25ч
Гость:
1) 1026 :57 =18 часов время в пути 2) 24.00 - 22ч 25 мин = 1ч 35 мин проедет до полуночи 3) 18 - 1ч 35 м = 16 ч 25 мин осталось проехать и соответственно поезд прибудет Санкт -Петербург в 16 часов 25 минут
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