решите!! завтра зачет по этой задаче! Стороны треугольника относятся как 4:5:6,а периметр треугольника,образованного его средними линиями,равен 30 см.нйдите средние линии треугольника..
Геометрия
решите!! завтра зачет по этой задаче! Стороны треугольника относятся как 4:5:6,а периметр треугольника,образованного его средними линиями,равен 30 см.нйдите средние линии треугольника..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр основного треугольника в 2 раза больше периметра треугольника, образованного средними линиями, так как сторона в 2 раза больше средней линии. Значит, основной периметр равен 60 см. Примем стороны основного треугольника за 4х, 5х, 6х. Тогда Р=15х=60, х=4. А среднии линии составляют соответственно 2х, 2,5х и 3х. Значит, среднии линии равны 8, 10 и 12 см.
Гость:
вазьмём среднии линии как a=4х,b=5х,c=6х и p=30см 4х+5х+6х=30 15х=30 х=30:15 х=2 а=4х=4*2=8 b=5х=5*2=10 c=6х= 6*2=12 ответ:8см.10см,12см.
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