решите!! завтра зачет по этой задаче! Стороны треугольника относятся как 4:5:6,а периметр треугольника,образованного его средними линиями,равен 30 см.нйдите средние линии треугольника..  

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периметр основного треугольника в 2 раза больше периметра треугольника, образованного средними линиями, так как сторона в 2 раза больше средней линии. Значит, основной периметр равен 60 см. Примем стороны основного треугольника за 4х, 5х, 6х. Тогда Р=15х=60, х=4. А среднии линии составляют соответственно 2х, 2,5х и 3х. Значит, среднии линии равны 8, 10 и 12 см.