сказка про великана и гнома ,которые решили вместе отпраится в путешествие и должна называться "нет друга -ищи ,а нашел береги"

Гость: Гость:

давным давно жил был гном в тихом месте . Был у него друг хороший гном который рассказал одну историю про гнома. Послушал историю гном и сказал я отправляюсь в путешествие за золотом как этот гном в истории тогда друг гном засмеялся ты ? как? На следущее утро друг гнома пришёл и друга его не было дома . А гном шёл через поля , леса, и вдруг он увидел скалу на неё была надпись не входить!!! А он не увидел надпись и пошёл дальше откуда не возьмись появился великан он был большой сильный гном испугался великана и побежал . Но великан схватил его и сказал я тебя съем на обед, а гном сказал не ешь я совсем не вкусный и ёще маленькийй давай лучше подружимся и отправимся в путешествие со мной . Великан задумался и сказал нет я дам тебе испытание пройдёш будешь в живых . Ладно сказал гном . Испытание прошло нормальным пожил немного гном у великана .Гном спрасил у великана я могу пойти и продолжить путешествие великан подумал почисал головой и сказал ты пойдёшь при одном условии я пойду с тобой, ладно сказал гном. И пошли , им встретилась гора гном споткнулся и сказал спаси меня великан пожалусто и когда рука его соскользнула великан взял его руку и спас они подружились шли они долго и наконец добрались начали копать и вместе нашли сундук золота и великан сказал адай это мой сундук я его нашёл нет сказал гном мы вместе его нашли и великаг взял сундук и прогнал гнома . Гном обиделся и у шёл и остановился у камня и присел . Через два дня великана мучила совесть потамучто у него не было друзей никогда а как гнома у него друга не было . И пошёл он искать гнома долго он искал его пока не увидел камень а там спал гном разбудил гнома и сказал прости меня за всё я больше так не буду делать и одал всё золото гном простил и вместе они стали дружить мирно и дружно . Когда гном пришёл к себе домой друг его был дома и гном показал великана друг упал в омарак . И сказке конец .