Как найти гомологов и изомеров Например CH2=C-CH2-CH3 | CH3 CH2=C-CH3 Почему вот так получается, откуда узнать что не надо писать CH2. | CH3 Почему один из изомеров так получается ? CH=CH-CH2-CH2-C...
Химия
Как найти гомологов и изомеров Например CH2=C-CH2-CH3 | CH3 CH2=C-CH3 Почему вот так получается, откуда узнать что не надо писать CH2. | CH3 Почему один из изомеров так получается ? CH=CH-CH2-CH2-CH3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH2 УБИРАЕТСЯ И ПОЛУЧАЕТСЯ ГОМОЛОГ , А В ИЗОМЕРАХМОЖНО ПЕРЕНЕСТИ CH3
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