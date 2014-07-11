23.8-(11.7-14.5) (-32,8-19,7)=
Математика
23.8-(11.7-14.5) (-32,8-19,7)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по моему ответ равен -123.2 первым делом посчитать в скобках в 1 и второй потом их перемножить и потом от 23.8 отнять число полученное при переумножении скобок я думаю так
Гость:
ответ 13.5 хотя я в этом неуверен лучше проверь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
НАДО НЕМНОЖКО ИЗМЕНИТЬ ТЕКСТ ЧТОБЫ УЧИТЕЛЬНИЦА НЕ УЗНАЛА ЧТО Я СПИСАО С ГДЗ !!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Suggested Answer Key Dear Mr Johnson, With ...
Математика
Площадь пола в зале прямоугольной формы 65 кв.метров. Длина зала -- 13 метров. Сколько метров плинтуса потребуется,чтобы обить пол по периметру?