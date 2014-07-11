23.8-(11.7-14.5) (-32,8-19,7)=

Математика
23.8-(11.7-14.5) (-32,8-19,7)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по моему ответ равен  -123.2 первым делом посчитать в скобках в 1 и второй потом их перемножить и потом от 23.8 отнять число полученное при переумножении скобок я думаю так    
Гость:
ответ 13.5 хотя я в этом неуверен лучше проверь
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