Площадь пола в зале прямоугольной формы 65 кв.метров. Длина зала -- 13 метров. Сколько метров плинтуса потребуется,чтобы обить пол по периметру?
Математика
Площадь пола в зале прямоугольной формы 65 кв.метров. Длина зала -- 13 метров. Сколько метров плинтуса потребуется,чтобы обить пол по периметру?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 65 : 13 = 5 метров ширина зала 2) (13 + 5) х 2 = 36 метров периметр зала,значит и плинтуса протребуетяс 36 метров
Гость:
1) 65 кв.м : 13 = 5 метров ширина зала 2) Р = ( 13 + 5 ) х 2= 36 метров периметр зала 36 метров плинтуса нужно взять.
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