Площадь пола в зале прямоугольной формы 65 кв.метров. Длина зала -- 13 метров. Сколько метров плинтуса потребуется,чтобы обить пол по периметру?

Математика

Площадь пола в зале прямоугольной формы 65 кв.метров. Длина зала -- 13 метров. Сколько метров плинтуса потребуется,чтобы обить пол по периметру?

Автор: Гость