На столе высокой сосны мы заметили пёстрого дятла. Разобрать по членам предложения
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На столе высокой сосны мы заметили пёстрого дятла. Разобрать по членам предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На(предлог),столе(обст),высокой(определение),сосны(подлежащ),мы(подлеж),заметили(глаг),пёстрого(опр),дятла(допол)
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