Расставьте знаки препинания, и сделайте пунктуационный разбор предложения: Вид у??иц мёртвого города похороненного под пеплом отпечатки тел застигнуты в расплох сохранившиеся дома с пережившей семнадцатью веков утварью всё это ...

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Расставьте знаки препинания, и сделайте пунктуационный разбор предложения: Вид у??иц мёртвого города похороненного под пеплом отпечатки тел застигнуты в расплох сохранившиеся дома с пережившей семнадцатью веков утварью всё это поразило воображение художника.

Автор: Гость