Расставьте знаки препинания, и сделайте пунктуационный разбор предложения: Вид у??иц мёртвого города похороненного под пеплом отпечатки тел застигнуты в расплох сохранившиеся дома с пережившей семнадцатью веков утварью всё это ...

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Расставьте знаки препинания, и сделайте пунктуационный разбор предложения: Вид у??иц мёртвого города похороненного под пеплом отпечатки тел застигнуты в расплох сохранившиеся дома с пережившей семнадцатью веков утварью всё это поразило воображение художника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид улиц мёртвого города, похороненного под пеплом, отпечатки тел застигнуты  врасплох, сохранившиеся дома с пережившей семнадцатью веков утварью - всё это поразило воображение художника. (Повестовательное, сложное, осложнено причастным оборотом) Схема предложения: { _, ~~~, _, _ - (*) =} (*) - это обобщающее слово. ~~~ - причастный оборот
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