Расставьте знаки препинания, и сделайте пунктуационный разбор предложения: Вид у??иц мёртвого города похороненного под пеплом отпечатки тел застигнуты в расплох сохранившиеся дома с пережившей семнадцатью веков утварью всё это ...
Русский язык
Расставьте знаки препинания, и сделайте пунктуационный разбор предложения: Вид у??иц мёртвого города похороненного под пеплом отпечатки тел застигнуты в расплох сохранившиеся дома с пережившей семнадцатью веков утварью всё это поразило воображение художника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид улиц мёртвого города, похороненного под пеплом, отпечатки тел застигнуты врасплох, сохранившиеся дома с пережившей семнадцатью веков утварью - всё это поразило воображение художника. (Повестовательное, сложное, осложнено причастным оборотом) Схема предложения: { _, ~~~, _, _ - (*) =} (*) - это обобщающее слово. ~~~ - причастный оборот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Математика
Окружающий мир