Петр первый царь Московского государства или нет? Если да то как он правил Московским государством

Окружающий мир
Петр первый царь Московского государства или нет? Если да то как он правил Московским государством
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,Петр-1,не-первый-царь-Московского-государства,так-как-он-был-первым-императором. Первым-царем-был-Михаил-.Романов(1613-1649)годы-правления.
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