Катя мыла посуду.После того как она вымыла 6 тарелок,ей осталось вымыть на2 тарелки меньше,чем она уже вымыла.Сколько всего тарелок должна вымыть Катя?

Математика

Катя мыла посуду.После того как она вымыла 6 тарелок,ей осталось вымыть на2 тарелки меньше,чем она уже вымыла.Сколько всего тарелок должна вымыть Катя?

Автор: Гость