Катя мыла посуду.После того как она вымыла 6 тарелок,ей осталось вымыть на2 тарелки меньше,чем она уже вымыла.Сколько всего тарелок должна вымыть Катя?
Математика
Катя мыла посуду.После того как она вымыла 6 тарелок,ей осталось вымыть на2 тарелки меньше,чем она уже вымыла.Сколько всего тарелок должна вымыть Катя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-2=4 6+4=10 Ось так Зрозуміло?
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