В прямоугольном параллелепипеде основание-квадрат со стороной 8 дм, а высота равн?? 4 дм .найдите диагональ .

Геометрия

В прямоугольном параллелепипеде основание-квадрат со стороной 8 дм, а высота равн?? 4 дм .найдите диагональ .

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