Пожалуйста ОЧЕНЬ НАДО! Помогите решить уравнения реакций: 1. NaPO4+HCL= 2.Fe(OH)3= 3.KNO3+H3PO4=

Химия

Пожалуйста ОЧЕНЬ НАДО! Помогите решить уравнения реакций: 1. NaPO4+HCL= 2.Fe(OH)3= 3.KNO3+H3PO4=

Автор: Гость