Пожалуйста ОЧЕНЬ НАДО! Помогите решить уравнения реакций: 1. NaPO4+HCL= 2.Fe(OH)3= 3.KNO3+H3PO4=

Химия
Пожалуйста ОЧЕНЬ НАДО! Помогите решить уравнения реакций: 1. NaPO4+HCL= 2.Fe(OH)3= 3.KNO3+H3PO4=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Na3PO4+HCL= не реагирует 2. 2Fe(OH)3=Fe2O3 +3H2O 3.KNO3+H3PO4=не реагирует
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