Докажите что если один из углов равнобедренного треугольника равен 60 градусов то этот треугольний равносторонний
Геометрия
Докажите что если один из углов равнобедренного треугольника равен 60 градусов то этот треугольний равносторонний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренном треугольники углы при основании равны и равны (180-60)/2=60 получается что все три угла по 60 а это значит что треугольник равносторонний
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