Куда бы вы отправились в поисках водопада к верховьям или ни зовьям реки? Почему?
География
Куда бы вы отправились в поисках водопада к верховьям или ни зовьям реки? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К низовьям, потому что вода должна стекать с гор или возвышенности
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