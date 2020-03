Стих на немецком о весне!!!!!!!!!!!!!! С переводом !!!!! Срочно!!!!! Небольшой

Гость: Гость:

Schon Venusstern am Horizont bleich blinkt, Der dunkelblaue Himmel in dem See versinkt, Haelt sich das Morgenrosa auch zurueck, Spuelt schoen die Nacht ins Tagesglueck! Ein leichter Wind das Schilf bewegte Und zart der Nebel hernieder schwebte, Im Morgentau der Duft durch Gegend zog, Der Wipfel bis an das Woelkchen sich schob! Es muss sich alles zu dem Besten wenden, Weil wunderbare Sternennacht zergeht zum Ende! Чёрный ворон сидел на берёзе Innenhalten Перевод с немецкого Я скажу вам на полном серьёзе: Чёрный ворон сидел на берёзе. Ясный солнечный день был в разгаре. Ворон каркнул: «Вы что, на пожаре?» Удивилась: «Что это за чудо? Человеческий голос? Откуда?» Ну и ну! Сколько в мире чудес! Стоит только зайти глубже в лес.