На стройке работают 2 крана. Один из них занят 70% всего рабочего времени, а другой 80%. Какова вероятность того, что в данный момент работает только 1 кран?

Математика

На стройке работают 2 крана. Один из них занят 70% всего рабочего времени, а другой 80%. Какова вероятность того, что в данный момент работает только 1 кран?

Автор: Гость