На стройке работают 2 крана. Один из них занят 70% всего рабочего времени, а другой 80%. Какова вероятность того, что в данный момент работает только 1 кран?
Математика
На стройке работают 2 крана. Один из них занят 70% всего рабочего времени, а другой 80%. Какова вероятность того, что в данный момент работает только 1 кран?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*100= 200% (2 крана в месте) 2) 80+70= 150% (общая производительность) 3 200%-150%=50%( что один кран свободен)
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