Пошли мы с Вовкой на станцию метро.Взяли билеты и поехоли под землёй.Сначало покозалось сташно,а потом ничего,интересно.Проехоли две остановки,вышли.Осматрели станцию.А там лестница движеться.Люди по ней вверх и вниз едут.Ходит...

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Пошли мы с Вовкой на станцию метро.Взяли билеты и поехоли под землёй.Сначало покозалось сташно,а потом ничего,интересно.Проехоли две остановки,вышли.Осматрели станцию.А там лестница движеться.Люди по ней вверх и вниз едут.Ходить совсем не надо,лестница сама возит.Подчеркните те из них,каторые обазначают мякость предыдущих согласных.

Автор: Гость