Как понять свободный досуговый стиль одежды?

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Как понять свободный досуговый стиль одежды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одежда для дома,отдыха по дому.
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