В каком ряду при написании обоих слов следует применить правило "Правописание зависит от спряжения глагола"? Выпишите этот ряд, дополнив его своим примером. Квалифицирует, наводивший,"...." Проявляет, замеревшую, "......" На...
Русский язык
В каком ряду при написании обоих слов следует применить правило "Правописание зависит от спряжения глагола"? Выпишите этот ряд, дополнив его своим примером. Квалифицирует, наводивший,"...." Проявляет, замеревшую, "......" Нарушает, нападающих, "......" Утвердилось, исполнявшаяся, "....."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарушает, нападающих, клеящий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Учительница сказала "Чтобы хорошо подготовиться к контрольной работе, нужно выпо??нить все упражнения с номера 17 по 37 включительно. Сколько номер...
Литература
Українська мова
Английский язык
Помогите перевести текст русскими буквами. My Family Tree My name's Daria, Dasha for short. I'm 9 and I'm in year 3 at schooligans. I live in M...
Английский язык