В каком ряду при написании обоих слов следует применить правило "Правописание зависит от спряжения глагола"? Выпишите этот ряд, дополнив его своим примером. Квалифицирует, наводивший,"...." Проявляет, замеревшую, "......" На...

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В каком ряду при написании обоих слов следует применить правило "Правописание зависит от спряжения глагола"? Выпишите этот ряд, дополнив его своим примером. Квалифицирует, наводивший,"...." Проявляет, замеревшую, "......" Нарушает, нападающих, "......" Утвердилось, исполнявшаяся, "....."

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