Учительница сказала "Чтобы хорошо подготовиться к контрольной работе, нужно выпо??нить все упражнения с номера 17 по 37 включительно. Сколько номеров предстоит решить ребятам? Задачу нужно решить уравнением!!

Математика
Учительница сказала "Чтобы хорошо подготовиться к контрольной работе, нужно выпо??нить все упражнения с номера 17 по 37 включительно. Сколько номеров предстоит решить ребятам? Задачу нужно решить уравнением!!
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Гость:
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