Учительница сказала "Чтобы хорошо подготовиться к контрольной работе, нужно выпо??нить все упражнения с номера 17 по 37 включительно. Сколько номеров предстоит решить ребятам? Задачу нужно решить уравнением!!

Математика

Учительница сказала "Чтобы хорошо подготовиться к контрольной работе, нужно выпо??нить все упражнения с номера 17 по 37 включительно. Сколько номеров предстоит решить ребятам? Задачу нужно решить уравнением!!

Автор: Гость