Складіть 3-5 речень із дібраними синонімами (друг, галас,обличчя, смих, краина)

Гость: Гость:

Мій найкращий друг Влад. Ми з ним любимо по галасувати коли іграємося. Буває що ми пишемо тексти про нашу країну. Ми любимо посміятись зі своїх облич коли дивимося в дзеркало. Ми друзі нерощлий вода.