Складіть 3-5 речень із дібраними синонімами (друг, галас,обличчя, смих, краина)
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Складіть 3-5 речень із дібраними синонімами (друг, галас,обличчя, смих, краина)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мій найкращий друг Влад. Ми з ним любимо по галасувати коли іграємося. Буває що ми пишемо тексти про нашу країну. Ми любимо посміятись зі своїх облич коли дивимося в дзеркало. Ми друзі нерощлий вода.
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