Склади й запиши по двоэ речень з словом океан (водний простир й будь який великий простир)
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Склади й запиши по двоэ речень з словом океан (водний простир й будь який великий простир)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Океан- той нескінченний водний простір нашої планети . Океан, як великий простір можливостей для людини.
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