Склади й запиши по двоэ речень з словом океан (водний простир й будь який великий простир)

Українська мова
Склади й запиши по двоэ речень з словом океан (водний простир й будь який великий простир)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Океан- той нескінченний водний простір нашої планети . Океан, як великий простір можливостей для людини.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
5-6 речень з безособовими дієсловами
Ответить
Музыка
Реферат о колядках и щедривках
Ответить
Химия
Какую массу бензола можно получить из 22,4 л ацетилена, если выход бензола составля??т 40%. Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
Ответить
География
Срочно помогите: Задача: Яхта потеряла управление в точке с координатами: 45¤ Ю.Ш. и 160¤ в.д. Яхта дрифтит со скоростью 3,5 км/ч, где она окажется...
Ответить
Українська мова
Розібрати слово народження
Ответить